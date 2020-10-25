أخبار عاجلة

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
وزير الحرس الوطني يرعى المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية.. الشهر المقبل -
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دليل وهاتف للاستشارات.. "تعليم الأفلاج" يهيئ 920 طالبًا بـ"الأول الابتدائي"

Print
دليل وهاتف للاستشارات.. "تعليم الأفلاج" يهيئ 920 طالبًا بـ"الأول الابتدائي" دليل وهاتف للاستشارات.. "تعليم الأفلاج" يهيئ 920 طالبًا بـ"الأول الابتدائي"
التوعية "عن بُعد" بالالتزام بقواعد السلامة والنظافة والتباعد الاجتماعي أساس

دليل وهاتف للاستشارات..

انتهت إدارة تعليم الأفلاج؛ ممثلة في قسم الإرشاد الطلابي، من تهيئة أكثر من 900 طالب وطالبة مستجد بالصف الأول.

ونفذ قسم الإرشاد الطلابي "بنين- بنات"، برامج متنوعة لـ920 طالبًا وطالبة التحقوا بالصف الأول الابتدائي لهذا العام، وشملت هذه البرامج تزويد أولياء الطلاب بنسخة من الدليل الأسبوع التمهيدي، وتعريف الأسر بخط مساندة الطفل والهاتف الإرشادي للاستشارات عند مواجهة أبنائهم لأي مشكلات تربوية أو نفسية أو تعليمية، كذلك توعية الطلبة "عن بُعد" بالالتزام بقواعد السلامة الصحية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي؛ وفقًا لمتطلبات الظروف الراهنة.

كما نفّذ القسم أنشطة ترفيهية تربوية خاصة بالأسبوع التمهيدي، وتعريف الهيئة التعليمية بخصائص النمو لطلبة الصف الأول، وكيفية التعامل مع خصائص تلك المرحلة، وغيرها من البرامج التربوية والتعليمية الأخرى المعدة لتهيئة طلبة تلك المرحلة.تعليم الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

شبكة عيون الإخبارية