سقطت بمنطقة مكتظّة بالسكان.. تحطم طائرة تدريب أميركية ومصرع طاقمها

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حريق بمنزل وعدة سيارات ولم ترد أنباء بوقوع إصابات على الأرض

أفادت السلطات الأمريكية بتحطم طائرة تدريب تابعة للبحرية كانت أقلعت من فلوريدا، الجمعة، في حي سكني في ولاية ألاباما بالقرب من ساحل خليج المكسيك؛ مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

وقال المتحدث باسم قائد القوات الجوية البحرية، زاك هاريل: إن كلا الشخصين في طائرة تدريب من نوع "تي -6 بي تكسان 2" قُتلا، لكنه لم يكشف عن اسميهما على الفور، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

من جانبه، بحسب "سكاي نيوز عربية"؛ ذكر رئيس شرطة فولي فاير، جوي داربي، أن المستجيبين واجهوا "حريقًا كبيرًا" بمنزل واشتعلت النيران في عدة سيارات.

وقال رئيس الإطفاء لوسائل إخبارية محلية: إن رجال الإطفاء تمكنوا من "وقف سريع للنيران".

ووقع الحادث جنوب شرق موبايل بالقرب من مدينة فولي وبلدة ماغنوليا سبرينغز. ووصف داربي الحي بأنه منطقة سكنية "مكتظة بالسكان"، وأضاف أنه لم يصب أيٌّ من رجال الإطفاء.

وقالت المتحدثة باسم البحرية جولي تسيغنهورن: إن الطائرة أقلعت من قاعدة وايتينغ فيلد الجوية التابعة للبحرية على بعد حوالي 30 ميلًا (48.28 كيلومترًا) شمال شرقي بينساكولا بولاية فلوريدا.

وكتب مكتب مأمور مقاطعة بالدوين على تويتر، أن وزارة الدفاع والبحرية الأميركية كانتا تستعدان لتولي التحقيق.