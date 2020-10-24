أخبار عاجلة

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
شاهد.. "آية" مولودة أول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط تجدد الأمل للنساء! -
خسارة 730 مليار دولار.. تراجع حاد للسياحة في العالم بسبب "كورونا" -
وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا" -
"إسرائيل" توافق على بناء 31 وحدة سكنية في الخليل -
"داخلية مجلس التعاون" يستعرضون أبرز إنجازات العمل الأمني الخليجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محقّقون يحدّدون موقعاً محتملاً للطائرة الماليزية المختفية منذ 6 أعوام.. أين؟

Print
محقّقون يحدّدون موقعاً محتملاً للطائرة الماليزية المختفية منذ 6 أعوام.. أين؟ محقّقون يحدّدون موقعاً محتملاً للطائرة الماليزية المختفية منذ 6 أعوام.. أين؟
بعد 38 دقيقة من إقلاعها حدث شيءٌ كارثي حيّر العالم.. لم تهبط في الصين

محقّقون يحدّدون موقعاً محتملاً للطائرة الماليزية المختفية منذ 6 أعوام.. أين؟

حدّد محقّقون وخبراء في مجال الطيران ما قد يكون موقع التحطم المحتمل للطائرة الماليزية (MH370) التي اختفت منذ عام 2014 في أثناء توجهها من ماليزيا إلى الصين، ولم يعثر على أيّ أثرٍ لها منذ ذلك الحين.

ونقلت تقارير بريطانية عن كبار خبراء الطيران عن تحديدهم موقعاً محتملاً لتحطم طائرة الركاب المختفية منذ 6 سنوات، وهو ما يستدعي بحثاً جديداً في قاع المحيط الهندي بعد توقف عمليات البحث في 2018 عقب استحالة الوصول إلى أيّ معلومة مرتبطة باختفاء الطائرة.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة قد اختفت منذ 6 سنوات، وبالتحديد في السادس من مارس عام 2014، وهي في طريقها من كوالالمبور الى بكين، وعلى متنها 239 شخصاً.

وعقب قيام الرحلة باتصالها النهائي مع مراقبة الحركة الجوية بعد 38 دقيقة من الإقلاع حدث شيءٌ كارثي، حيّر العالم، اذ كان من المُفترض ان تهبط في العاصمة الصينية بكين في وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم، لكنها اختفت، ولم يتم العثور إلا على القليل من آثار الطائرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»

351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات

351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات

أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها

أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها

"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق

"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق

شبكة عيون الإخبارية