بعد رفع السودان.. تعرَّف على الدول الباقية على قائمة الإرهاب الأمريكية

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متهمة بتقديم مساعدات للكيانات والجماعات الإرهابية وتخضع لعدة قيود

بقيت 3 دول فقط بعد رفع اسم السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولي في الولايات المتحدة.

ويقول الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، إن قائمة الدول الراعية للإرهاب، هي: سوريا التي أُدرجت على القائمة في 29 ديسمبر 1979، وإيران التي أُدرجت في 14 يناير 1984، وكوريا الشمالية التي أُدرجت في 20 نوفمبر 2017.

وكان السودان قد أُدرج على القائمة في 12 أغسطس 1993، بسبب علاقات النظام السابق في البلاد مع تنظيم القاعدة، وضمّت القائمة فيما مضى دولاً عربية، مثل العراق وليبيا.

ويقول الموقع -بحسب سكاي نيوز عربية- إن هذه الدول أُدرجت على القائمة بعدما قدّمت مساعدات إلى جماعات إرهابية.

وينطوي الإدراج على قائمة الإرهاب خضوع هذه الدول لمجموعة من العقوبات، منها: حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية الأميركية وفرض قيود على المساعدات الخارجية، إضافة إلى قيود مالية، وأخرى على المواد ذات الاستخدام المزدوج.

ويتيح القانون الأميركي للسلطات فرض عقوبات على الأشخاص والبلدان الذين ينخرطون في تبادلات تجارية مع هذه الدول.