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جى بي سي نيوز :- نشرت الملكية الاردنية متطلبات الدخول الى الاردن في ظل جائحة كورونا .

وتاليا مجموعة مجموعة من الاجراءات التي يجب اتباعها :

جميع الركاب القادمين من ألبانيا ، أندورا ، الأرجنتين ، أرمينيا ، أروبا ، جزر البهاما ، البحرين ، بلجيكا ، بليز ، بوليفيا ، البوسنة والهرسك ، البرازيل ، كابو فيردي ، تشيلي ، كولومبيا ، كوستاريكا ، كوراكاو ، التشيك ، جمهورية الدومينيكان ، الإكوادور ، فرنسا ، بولينيزيا الفرنسية ، جوادلوب ، غيانا ، هندوراس ، المجر ، العراق ، أيرلندا ، كيان الاحتلال، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، لوكسمبورغ ، جزر المالديف ، مالطا ، مارتينيك ، مايوت ، مولدوفا ، مونتينيغرو ، المغرب ، هولندا ، مقدونيا الشمالية ، عمان ، فلسطين ، بنما ، باراغواي ، بيرو ، بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، روسيا ، سانت مارتن ، سينت مارتن ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، جنوب أفريقيا ، إسبانيا ، سويسرا ، ترينيداد وتوباغو ، تونس ، تركس وكايكوس ، المملكة المتحدة ، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تلبي المتطلبات التالية :

المتطلب الأول:

1. قم بزيارة https://www.visitjordan.gov.jo/ لإكمال النموذج المطلوب وللحصول على رمز الاستجابة السريعة QR وهو إلزامي للصعود إلى الطائرة (غير مطلوب للأطفال دون سن 5 سنوات)

2. إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بنتيجة سلبية في غضون 120 ساعة قبل المغادرة (غير مطلوب للأطفال دون سن 5 سنوات)

3. مطلوب اختبار PCR آخر عند الوصول

4. تثبيت (AMAN Mobile Application) على الهاتف المحمول

5. تقديم بيان صحة الركاب واستمارة تحديد الموقع

6. أن يكون لديك تأمين صحي ساري المفعول مطلوب لغير الأردنيين

7. (14) يومًا من الحجر الصحي بعد اختبار PCR السلبي

8. أي مسافر يقدم معلومات مزورة أو غير صحيحة يتعرض لغرامة قدرها 10000 دينار.

9. تتحمل شركات الطيران مسؤولية التأكد من أن كل راكب لديه رمز QR صالح للرحلة قبل الصعود إلى الطائرة ، وإجراء اختبار PCR السلبي في غضون 120 ساعة قبل المغادرة ، والتأمين الصحي لغير الأردنيين وتثبيت (تطبيق AMAN Mobile).

المتطلب الثاني:

يجب على جميع المسافرين القادمين من دول غير مذكورة في الملاحظة (1) تلبية المتطلبات التالية:

1. قم بزيارة https://www.visitjordan.gov.jo/ لإكمال النموذج المطلوب وللحصول على رمز QR وهو إلزامي للصعود إلى الطائرة (غير مطلوب للأطفال دون سن 5 سنوات)

2. إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بنتيجة سلبية في غضون 120 ساعة قبل المغادرة (غير مطلوب للأطفال دون سن 5 سنوات)

3. يلزم إجراء اختبار PCR آخر عند الوصول

4. تثبيت (AMAN Mobile Application) على الهاتف المحمول

5. تقديم بيان صحة الركاب واستمارة تحديد الموقع

6. أن يكون لديك تأمين صحي ساري المفعول مطلوب لغير الأردنيين

7. (7) أيام من الحجر الصحي بعد اختبار PCR السلبي

8. أي مسافر يقدم معلومات مزورة أو غير صحيحة يتعرض لغرامة قدرها 10000 دينار.

9. تتحمل شركات الطيران مسؤولية التأكد من أن كل راكب لديه رمز QR صالح للرحلة قبل الصعود ، وإجراء اختبار PCR السلبي في غضون 120 ساعة قبل المغادرة ، والتأمين الصحي لغير الأردنيين وتثبيت (AMAN Mobile App.

ومن ضمن التحديثات على أنظمة الدخول المعمول بها:

(1) لا يُسمح بنقل الركاب الدوليين في المطارات الأردنية

(2) يُعفى المسافرون المسافرون إلى الأردن من أجل السياحة العلاجية عبر "منصة سلامتك" من شرط زيارة https://www.visitjordan.gov.jo/ وإصدار رمز الاستجابة السريعة QR ، بشرط أن يكونوا يحملون خطابًا صادرًا من المستشفيات الخاصة. جمعية.

(3) يُعفى الدبلوماسيون وموظفو المنظمات الإقليمية والدولية المقيمين في المملكة (ويشار إليهم لاحقًا باسم الدبلوماسي) من الشروط التالية:

- تقديم اختبار PCR بنتائج سلبية قبل الرحلة

- إجراء اختبار PCR عند الوصول إلى الأردن

- توفير تأمين صحي ساري المفعول.

(4) يتم قبول الركاب الذين يحملون رمز الاستجابة السريعة (بدون ذكر رقم الرحلة وتاريخ المغادرة).

(5) يُسمح للمسافرين الحاملين لفئة "بطاقة المستثمر" (أ ، ب) أو جواز سفر المستثمر أو إقامة المستثمر وعائلاتهم بالدخول إلى الأردن بشرط أن يخضعوا لاختبار PCR بنتيجة سلبية في غضون 72 ساعة قبل المغادرة فقط (سيجري الركاب اختبار PCR) الاختبار عند الوصول دون التسجيل على موقع Visit Jordan).