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منذ بدء الجائحة.. هنا حصاد وفيات وإصابات "كورونا" في الطائف

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منذ بدء الجائحة.. هنا حصاد وفيات وإصابات "كورونا" في الطائف منذ بدء الجائحة.. هنا حصاد وفيات وإصابات "كورونا" في الطائف
وفاة واحدة جديدة وإصابتان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

منذ بدء الجائحة.. هنا حصاد وفيات وإصابات

بلغت أعداد الوفيات بالطائف جراء فيروس "كورونا" منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، 219 وفاة، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هذا وقد سجلت "الطائف"، حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 10.981 إصابة؛ في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس من بين المصابين 10.640 حالة تَعافٍ، بعد أن سجلت 3 حالات تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يشار إلى أن الحالات النشطة للمصابين بالفيروس والمسجلة بالطائف، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغت 122 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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