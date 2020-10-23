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في 3 محاور.. 47 مبادرة رقمية لجامعة جدة بـ"ملتقى مكة الثقافي"

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ثانيها يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكة الذكية وخدمة الحجاج

في 3 محاور.. 47 مبادرة رقمية لجامعة جدة بـ

شاركت جامعة جدة في ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" بـ٤٧ مبادرة مؤسسية رقمية؛ وذلك بمتابعة من رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.

وأشار منسق مبادرات الجامعة للملتقى الدكتور منير عبدالله الشيخ، إلى أن مشاركة الجامعة تمثلت في ثلاثة محاور رئيسية وهي: محورالأمن وتعزيزالمواطنة الرقمية، وتندرج تحت هذا المحور جميع المبادرات التي تختص بتدريب ورفع كفاءة موظفي التقنية والأمن السِبراني في الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة الرقمية وحماية الأطفال والنشء من الأخطار التي تحيق بهم في الفضاء الرقمي".

وأضاف: "المحور الثاني، ويتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكة الذكية الذي يهدف لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة الحجاج والمعتمرين وتحسين جودة الحياة بجميع جوانبها التعليمية والثقافية والسياحية والبيئية".

وتابع: "جاء المحور الثالث بعنوان الحوكمة والتحول الرقمي، وتركزت مبادراته في تقديم حلول تقنية لرفع الكفاءة، ذكاء الأعمال ودعم القرار".

جامعة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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