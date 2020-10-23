أخبار عاجلة

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية -
أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ" -
"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية -
بتكلفة 300 مليون جنيه.. الخشت: افتتاح مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة منتصف نوفمبر -
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو -
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية -
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم -
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "الربيعة" يتفقد سير العمل بـ"صحة عسير" ويشدد لإنجاز المشاريع

Print
استعرض "المنجز" و"الجاري" في اجتماع أجراه مع المسؤولين خلال الزيارة

شاهد..

تَفَقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

وعقد الوزير اجتماعًا خلال الزيارة بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات، استعرض خلاله المشاريع المنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير.

وأكد "الربيعة" أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة؛ وذلك من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة.

شاهد..

وزير الصحة توفيق الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية