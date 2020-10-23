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وقَف "السديري" يتكفل بالأجهزة اللوحية لطلاب الغاط محدودي الدخل

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وقَف "السديري" يتكفل بالأجهزة اللوحية لطلاب الغاط محدودي الدخل وقَف "السديري" يتكفل بالأجهزة اللوحية لطلاب الغاط محدودي الدخل
فيما قدّم مدير ومنسوبي التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير.. "تعلم من منزلك"

وقَف

تفاعلًا مع مبادرة "تعلم من منزلك" التي دشنها أمير منطقة الرياض لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود، ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد، تَكَفّل وقف عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السديري ووالديه، بكامل احتياج محافظة الغاط من الأجهزة اللوحية مع شرائحها.

وقدّم مدير ومنسوبي ومنسوبات التعليم في محافظة الغاط، الشكر والتقدير لوقف عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السديري على تكفله بكامل احتياجات المحافظة من الأجهزة اللوحية مع شرائحها ضمن مبادرة "تعلم من منزلك" التي أطلقها أمير الرياض؛ لتكون مساهمة كبيرة في رقي المنظومة التعليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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