شاهد.. "الربيعة" يتفقد سير العمل بـ"صحة عسير" ويشدد لإنجاز المشاريع

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استعرض "المنجز" و"الجاري" في اجتماع أجراه مع المسؤولين خلال الزيارة

تَفَقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

وعقد الوزير اجتماعًا خلال الزيارة بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات، استعرض خلاله المشاريع المنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير.

وأكد "الربيعة" أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة؛ وذلك من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة.

وزير الصحة توفيق الربيعة