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شاهد من الجوف.. رفع 10 آلاف طن من الأنقاض والمخلفات في 30 يومًا

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ضِمن حملات "الأمانة" لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

شاهد من الجوف.. رفع 10 آلاف طن من الأنقاض والمخلفات في 30 يومًا

رفعت الفِرَق الميدانية لأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، خلال شهر، 10230 طنًّا من الأنقاض ومخلفات البناء من الشوارع والأحياء والأراضي الفضاء؛ وذلك ضمن حملات الأمانة المستمرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال جولات ميدانية للفِرَق المختصة.

وتشمل مهام تحسين المشهد الحضري، إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض، كما تتضمن الأعمال سحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين، وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، حرص أمانة الجوف على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كافة أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة.

كما حذّرت الأمانة من رمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، ودعت كل المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى، من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد (940).

شاهد من الجوف.. رفع 10 آلاف طن من الأنقاض والمخلفات في 30 يومًا

أمانة منطقة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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