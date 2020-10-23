"سلطان بن سلمان" يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الفضاء.. الأربعاء

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لاستعراض التوجهات والأولويات التنفيذية المقررة خلال عام 2021م

يترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، والذي يعقد افتراضيًا عبر الاتصال المرئي الأربعاء القادم.

ومن المقرر أن يُطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات قادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين، الذي استضافته الهيئة مؤخرًا ضمن أجندة اجتماعات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

ويستعرض المجلس في اجتماعه توجهات الهيئة وأولوياتها التنفيذية لعام 2021م، وتقريرًا عن البناء المؤسسي للهيئة، وآخر المستجدات مسار نظام الفضاء، ومذكرات التكامل التي تعدها الهيئة مع وزارة التعليم والجامعات السعودية والدولية، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضمّ في عضويته، الأمير الدكتور تركي بن سعـود بن محمد آل سعود المستشار بالديوان الملكي، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وعبدالله بن عبدالكريم العيسى مساعد رئيس أمن الدولة، و عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور خالد بن حسين بن صالح البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وخالد بن سعود الشنيفي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط، و الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بن أحمد السديري نائب وزير التعلـيم للجامـعات والبحـث والابتكار، وسعود بن نصار الحازمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف، وثالب بن علي الشمراني مساعد وزير المالية للشؤون المالية، والدكتور أنس بن فارس الفارس رئيس مدينة المـلك عبدالعزيز للعلـوم والتقنية، و رانيا محمــود نشار.الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز