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مدافع "برازيلي" يطرق أبواب "الهلال".. والتعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو

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مدافع "برازيلي" يطرق أبواب "الهلال".. والتعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو مدافع "برازيلي" يطرق أبواب "الهلال".. والتعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو

مدافع

قالت تقارير صحفية تركية إن هناك مفاوضات متقدمة بين إدارتي الهلال وبشكتاش التركي لحسم صفقة انتقال المدافع البرازيلي ويلينتون سوزا لصالح الهلال في الفترة المقبلة .

وقالت صحيفة "fanatik" إن إدارة نادي بشكتاش التركي طلبت من نظيرتها في الهلال مبلغ 3.5 ملايين يورو لأجل الموافقة على رحيل اللاعب .

وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي كان يرغب في التوقيع مع المدافع الكرواتي دوماغوي فيدا الذي يلعب لصالح النادي التركي لكن اللاعب رفض الرحيل .

يذكر أن المدافع يبلغ من العمر 31 عامًا وسبق له اللعب في أندية فلامنغو و كوريتيبا البرازيليين والانيا سبور وبشكتاش التركيين وأم صلال القطري .

واقتربت إدارة الهلال كثيراً من التعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو فيتو لمدة ثلاثة مواسم بعد أن رفع الهلال عرضه لـ 8 ملايين يورو، إذ متوقع أن يكون تعاقد اللاعب مع النادي مدة ثلاثة مواسم نظير راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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