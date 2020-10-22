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"أمانة الرياض" تكرم موظفيها المتقاعدين وتعّرفهم بـ"الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"

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تسهيلاً لمعاملاتهم النظامية

نظمت أمانة منطقة الرياض ورشة عمل للمتقاعدين بعنوان "الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"؛ بهدف تسهيل معاملاتهم، وتقديم الإرشادات التعريفيّة لهم وفق ما تنصّ عليه أنظمة الموارد البشريّة.

واستضافت أمانة الرياض خلال ورشة العمل متخصصين سبق لهم العمل في المؤسسة العامة للتقاعد، إلى جانب مسؤولين في الموارد البشرية بالأمانة؛ للإجابة عن استفسارات الموظفين، وإيضاح الخطوات المتبعة لإتمام عملية التقاعد بيسر وسهولة.

وكرمت "الأمانة" في ختام الورشة الموظفين المُحالين إلى التقاعد العام الحالي، وقدمت لهم شهادات شكر وتقدير على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم وسكان منطقتهم.

أمانة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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