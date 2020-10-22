أخبار عاجلة

ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20" -
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. إصابات كورونا اليومية تُلامس الـ16 ألفًا والوفيات تتخطى الـ25 ألفًا

Print
روسيا.. إصابات كورونا اليومية تُلامس الـ16 ألفًا والوفيات تتخطى الـ25 ألفًا .. إصابات كورونا اليومية تُلامس الـ16 ألفًا والوفيات تتخطى الـ25 ألفًا
توزعت الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم الـ85 ويعود أكبرها لموسكو

روسيا.. إصابات كورونا اليومية تُلامس الـ16 ألفًا والوفيات تتخطى الـ25 ألفًا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، قرابة 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد عتبة الـ25 ألفًا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 15971 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 15700 إصابة في اليوم السابق؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.8% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم" تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، ويعود أكبر عدد منها (4413 إصابة) إلى العاصمة موسكو، التي لا تزال أكبر بؤرة للعدوى في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 290 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 317 وفاة أمس (وهو ما يُعد أكبر قفزة منذ بداية الجائحة).

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا حتى اليوم زيادة بواقع 1.1% خلال آخر 24 ساعة، وأصبح 1463306 إصابات مؤكدة، بما في ذلك 25242 حالة وفاة و330076 حالة نشطة؛ (أي ما يمثل زيادة بـ4253 حالة نشطة منذ أمس).

وتَماثل 11428 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1107988 شخصًا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 55.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (512 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال نحو 322 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد أواخر الشهر القادم؛ في انتظار توفير الشركات المصنّعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وسجلت روسيا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليًا للاختبارات السريرية قريبًا.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا.. الانفجار في ناقلة نفط في بحر آزوف تسبب بفجوة يصل حجمها إلى 12 مترا

روسيا.. الانفجار في ناقلة نفط في بحر آزوف تسبب بفجوة يصل حجمها إلى 12 مترا

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

وفاة متطوع في تجربة لقاح "أسترازينيكا" لفيروس كورونا

وفاة متطوع في تجربة لقاح "أسترازينيكا" لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية