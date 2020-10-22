أمانة الشرقية تضبط 42 مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق

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قامت بغسل وتعقيم وتطهير 741 موقعاً على مستوى مدينة الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 883 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية ومساكن العمالة والتي أسفرت عن ضبط 33 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية الوقائية وثماني مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة تكدس في مساكن العمالة.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 741 موقعاً في مدينة الدمام بمشاركة 444 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 5725 طناً من النفايات، وإزالة 3423 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 8810 أفراد من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية مواصلة الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية لسلامة الجميع.أمانة المنطقة الشرقية