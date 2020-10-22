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تحديث جديد من إمارة عسير حول #حريق_تنومة: نواصل دعم "الدفاع المدني"

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تحديث جديد من إمارة عسير حول #حريق_تنومة: نواصل دعم "الدفاع المدني" تحديث جديد من إمارة عسير حول #حريق_تنومة: نواصل دعم "الدفاع المدني"
كانت قد أكدت أن نسبة إخماده بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حالياً

تحديث جديد من إمارة عسير حول #حريق_تنومة: نواصل دعم

قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تواصل دعم مالك الخطر #الدفاع_المدني، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.

وفي وقت سابق كانت قد أكدت الإمارة أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حالياً، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وكانت قد قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ 1000x500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.حريق جبل غلامة إمارة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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