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الخطوة التالية.. "قرقاش": الاهتمام بأمن الخليج يبدأ ببناء الثقة المتأثرة بتدخلات إيران

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الخطوة التالية.. "قرقاش": الاهتمام بأمن الخليج يبدأ ببناء الثقة المتأثرة بتدخلات إيران الخطوة التالية.. "قرقاش": الاهتمام بأمن الخليج يبدأ ببناء الثقة المتأثرة بتدخلات إيران
قال: الإمارات على قناعة بأن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد

الخطوة التالية..

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلباً، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي، فبدون بناء الثقة من الصعب الانطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والاستقرار.

وأضاف "قرقاش"، عبر حسابه في "تويتر": "لا شك أن الخليج العربي يعاني تاريخياً من مخاطر التصعيد والمواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة، والإمارات على قناعة بأن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية.


وتابع: "اهتمام الدول الكبرى بأمن الخليج العربي ضروري ومهم، ولكن لا يمكن النجاح في خلق منصات حوار تدعم هذه الأفكار دون معالجة الأعمال العدائية القائمة، ومن ضمنها التهديد الصاروخي ودعم المليشيات، ونعود مجدداً إلى أهمية وأولوية مصطلح بناء الثقة لتخطو المنطقة الخطوة التالية".أنور قرقاش الإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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