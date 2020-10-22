أخبار عاجلة

حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
رغم التخوفات.. الحكم "السعودي" يثبت نجاحه في أول جولتين بالدوري -
انطلاق 3 شاحنات تحمل 6550 كرتونًا من "تمور تربة" للمرابطين بالحد الجنوبي -
بعضهم سيلجأ للعنف.. ما موقف الأمريكيين إذا خسر مرشحهم انتخابات الرئاسة؟ -
شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤولون أمريكيون: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بحلول نهاية العام

Print
مسؤولون أمريكيون: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بحلول نهاية العام مسؤولون أمريكيون: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بحلول نهاية العام
سجلت الولايات المتحدة حوالى 8.1 مليون حالة إصابة بكوفيد19

مسؤولون أمريكيون: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بحلول نهاية العام

أعرب مسؤولو الصحة الأمريكيون، عن تفاؤلهم بأن لقاحًا للوقاية من كوفيد 19، قد يكون متاحًا بكميات محدودة بحلول نهاية العام.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة في مؤتمر صحفي: "أنا متفائل أيضًا بأنه سيكون متاح للتوزيع لدينا قبل نهاية العام إمدادات محدودة من لقاح واحد أو أكثر لكورونا؛ لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في الوقت الذي حث فيه أيضًا على توخي اليقظة في جهود الحد من انتشار المسبب للمرض.

كما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، إنه من المعقول توقع توفر لقاح أو لقاحين بحلول نهاية العام لتلقيح جميع الأفراد الأكثر ضعفًا في البلاد.

يشار إلى أنه تم تسجيل حوالى 8.1 مليون حالة إصابة بكوفيد19 في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي، وتوفي حوالى 220 ألفًا بسبب المرض، وهو أعلى عدد وفيات في جميع أنحاء العالم.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة متطوع في تجربة لقاح "أسترازينيكا" لفيروس كورونا

وفاة متطوع في تجربة لقاح "أسترازينيكا" لفيروس كورونا

مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في الطائف وحالة تعافٍ واحدة

تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في الطائف وحالة تعافٍ واحدة

شبكة عيون الإخبارية