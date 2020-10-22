مسؤولون أمريكيون: لقاح كورونا قد يكون متاحًا بحلول نهاية العام

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سجلت الولايات المتحدة حوالى 8.1 مليون حالة إصابة بكوفيد19

أعرب مسؤولو الصحة الأمريكيون، عن تفاؤلهم بأن لقاحًا للوقاية من كوفيد 19، قد يكون متاحًا بكميات محدودة بحلول نهاية العام.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة في مؤتمر صحفي: "أنا متفائل أيضًا بأنه سيكون متاح للتوزيع لدينا قبل نهاية العام إمدادات محدودة من لقاح واحد أو أكثر لكورونا؛ لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في الوقت الذي حث فيه أيضًا على توخي اليقظة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المسبب للمرض.

كما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، إنه من المعقول توقع توفر لقاح أو لقاحين بحلول نهاية العام لتلقيح جميع الأفراد الأكثر ضعفًا في البلاد.

يشار إلى أنه تم تسجيل حوالى 8.1 مليون حالة إصابة بكوفيد19 في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي، وتوفي حوالى 220 ألفًا بسبب المرض، وهو أعلى عدد وفيات في جميع أنحاء العالم.فيروس كورونا الجديد