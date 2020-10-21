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بمشاركة 30 مشاركة.. لجنة المنشطات تنظم الدورة التدريبية النسائية الأولى

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بمشاركة 30 مشاركة.. لجنة المنشطات تنظم الدورة التدريبية النسائية الأولى بمشاركة 30 مشاركة.. لجنة المنشطات تنظم الدورة التدريبية النسائية الأولى
تشمل محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية

بمشاركة 30 مشاركة.. لجنة المنشطات تنظم الدورة التدريبية النسائية الأولى

تنظم اللجنة للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية النسائية الأولى لتأهيل ضباط جمع العينات، التي ستُقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض خلال المدة من 25-23 أكتوبر الجاري.

وتشمل الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دوليّاً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وتستهدف الدورة تأهيل المشارِكات البالغ عددهن 30 مشاركة كضباط جمع العينات، بعد اجتيازهن الاختبارين التحريري والعملي للدورة؛ إذ تهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة لدعم وتمكين المرأة في مجال الكشف على المنشطات وتوسيع دائرة الكشف على المنشطات في المنافسات الرياضية النسائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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