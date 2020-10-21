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مستشفى الأمير متعب بسكاكا ينهي معاناة مريض من حصوة كبيرة بالمثانة

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مستشفى الأمير متعب بسكاكا ينهي معاناة مريض من حصوة كبيرة بالمثانة مستشفى الأمير متعب بسكاكا ينهي معاناة مريض من حصوة كبيرة بالمثانة
كان يشكو بعض المضاعفات ومن مشاكل حادّة وانحباس متكرر في البول

مستشفى الأمير متعب بسكاكا ينهي معاناة مريض من حصوة كبيرة بالمثانة

أنهى فريق طبي بقسم جراحة المسالك البولية في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز، في مدينة سكاكا؛ معاناة مريض من حصوات تشكّلت في المثانة مسبِّبةً له بعضَ المضاعفات؛ حيث كان يشكو من مشاكل حادّة أثناء التبوّل، إضافة إلى انحباس متكرر في البول.

وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تبيّن وجود حصوة كبيرة في المثانة البولية، وبناءً على ذلك قرّر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي لإزالة الحصوة (بحجم 5 سم) من المثانة؛ حيث تكلّلت العملية بالنجاح واستقرّت حالة المريض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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