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قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 15199 إيطالياً جديداً ويقتل 127

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قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 15199 إيطالياً جديداً ويقتل 127 قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 15199 إيطالياً جديداً ويقتل 127
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 449648

قفزة حادة..

سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياسي لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد قفزة حادة للوفيات.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى المستجد في إيطاليا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15199؛ ليصل إلى مستوى 449648 حالة، وفقاً لـ " اليوم".

وأضافت أنها سجلت 127 وفاة جديدة جراء المرض؛ ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36832 حالة.

وسجلت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بكورونا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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