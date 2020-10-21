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مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل أمين المنطقة

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مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل أمين المنطقة مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل أمين المنطقة
لبحث احتياجات الفرع وبيوت الله

مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل أمين المنطقة

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، في مكتبه، صباح اليوم، أمين نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي.

ناقش اللقاء احتياجات الفرع عمومًا وبيوت الله خصوصًا، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل التواصل، وتعزيز الشراكة وتطويرها بين فرع الوزارة والأمانة فيما يخدم الصالح العام وفق توجيهات ورؤية ولاة الأمر - حفظهم الله - ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال "العصيمي": إن هذا اللقاء يأتي ضمن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمنطقة لتعزيز سبل الشراكة بين الإدارتين ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع العام.

وشكر الشيخ عبد الرحمن العصيمي، المهندس عيد العتيبي، على هذه الزيارة، وأكد تقديم كل الجهود لتلبية احتياجات بيوت الله تعالى ومنسوبيها ومرتاديها بالمنطقة.

ولفت إلى أن ذلك امتداد للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله -.

من جانبه شكر أمين نجران، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، على حسن الاستقبال وحرصه على التواصل والحرص على ما يحقق رؤية أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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