أخبار عاجلة

شبح يطارد "أردوغان".. انتحار 4800 تركي منذ تولي حزب العدالة السلطة -
كانت باتجاه المملكة.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية -
وزير التعليم يعلن إطلاق #مسار_التميز_للابتعاث.. "أفضل الجامعات العالمية" -
احتدام القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتبادل الاتهامات حول عرقلة التسوية السلمية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين -
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن -
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة -
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية -
معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الاستثمار: المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا

Print
وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا وزير الاستثمار: المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا
خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية

وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، حيث إن أكبر حافز لأي اقتصاد في العالم هو قدرته على الثبات والصمود في وجه الصدمات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش ضمن سلسلة لقاءات القمة العالمية الرقمية التي تنظمها فايننشال تايمز بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة لمجموعة العشرين.

وأوضح أنه من المهم بالنسبة للحكومات في العالم بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المملكة أثبتت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص خلال جائحة كورونا، إلا أن اهتمامها بالإنسان يأتي أولاً، مؤكداً أهمية دور الحكومات في العالم في التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين في العالم وتقديم الدعم اللازم لمواجهة تلك التحديات مشيرا إلى أن المملكة تدعم تلك الجهود.

وقال وزير الاستثمار: إن شفافية ووضوح الأنظمة يمنح المستثمرين شعوراً بالأمان، ومن المهم أن يعمل العالم على ضمان ذلك، مشيراً إلى أن المملكة، ورغم الظروف الحالية، ماضية في خططها التنموية وتنفيذ مشاريعها الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 ودعم المستثمرين، منوهاً إلى أن استراتيجية المملكة للتكيف مع الظروف الحالية تقوم على تمكين الشباب الذين هم الثروة الحقيقية والمحرك الاساس لرؤية 2030.

وأكد "الفالح" على تشجيع المملكة للاستثمار في مجالات الصناعة والصحة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في المملكة، على الرغم من الانخفاض العالمي في معدلاته، خصوصاً وأن الإصلاحات الاقتصادية وتمكين الشباب وإقامة مناطق اقتصادية خاصة، ستساعد المملكة على التعافي من آثار الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

لليوم التانى ..تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب

لليوم التانى ..تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020

تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

شبكة عيون الإخبارية