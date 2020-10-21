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"كورونا" يباغت وزير الصحة الألماني

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"كورونا" يباغت وزير الصحة الألماني "كورونا" يباغت وزير الصحة الألماني
إبلاغ المخالطين له بالحالة

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم (الأربعاء)، إصابة وزير الصحة الألماني ينس شبان بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة أن "شبان" (40 سنة) عانى من أعراض الزكام، وجرى إبلاغ المخالطين له بإصابته بفيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل بيّن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بـ7595 حالة، ليصل إجمالي الحالات إلى 380762.

وأضاف أن البلاد سجلت 39 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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