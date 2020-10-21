سلطنة عمان تلغي حظر التجول الليلي

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يطبق القرار ابتداء من السبت المقبل

ألغت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان، اليوم (الأربعاء)؛ حظر التجول الليلي.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة عقدت اجتماعًا بحثت خلاله التقارير المتعلقة بعدد المصابين بالمرض والوفيات الناتجة عنه، والمعطيات الوبائية الأخرى في مختلف محافظات السلطنة.

وأضافت أن اللجنة قررت وقف العمل بمنع الحركة ليلًا، اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر.

وبينت الوكالة أن اللجنة العليا قررت أيضاً بدء العام الدراسي لكافة الطلاب الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل.