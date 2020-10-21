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موقع ألماني: أردوغان يعيش حالة "جنون العظمة"

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موقع ألماني: أردوغان يعيش حالة "جنون العظمة" موقع ألماني: أردوغان يعيش حالة "جنون العظمة"
أشار إلى أنه يتعامل برعونة داخلياً وخارجياً

موقع ألماني: أردوغان يعيش حالة

يعيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مجد زائف ويشعر بـ"جنون العظمة"، بهذه الكلمات وصف تقرير للموقع الالماني"RND" سلوك أردوغان في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية.

ويصف الموقع الألماني في تقريره الذي نقلته قناة ""، قرارات أردوغان الناتجة عن "جنون العظمة"، كما أنه يعاني من تضخيم الذات، بينما تفتقر سياسته إلى الحسابات الواقعية والاستراتيجية، ويستخدم سياسة الاستفزاز.

وأشار الموقع إلى أن ذلك يظهر من خلال سياساته الرعناء، وانقلابه على وساطة المستشارة الألمانية "ميركل"؛ لبدء الحوار مع اليونان، والفشل في السياسة الخارجية والتدخل في شؤون الدول الأخرى، واشتباك أردوغان مع العديد من الدول من شمال أفريقيا إلى القوقاز، والسياسة العدوانية التي يتسم بها، والدخول في ساحات الحرب وفي مواقع الصراعات المختلفة باعتقادات خاطئة وأحلام زائفة وأوهام، وبقوة واهية بأن تركيا دولة قوية.

ولفت إلى أن أردوغان يعتقد أن المواجهة مع الغرب وروسيا مفخرة له والترويج لحلم إمبراطورية عثمانية جديدة، ما يلحق الفشل الذريع لأردوغان في الداخل نتيجة القمع ومعاناة الشعب من أزمة اقتصادية وانهيار العملة، رغم التسويق الداخلي له ولحزبه.

وأشار إلى تراجع شعبية أردوغان واستمراره في سياسة القمع في الداخل التركي، حيث يقبع الصحفيون وكتاب الرأي والسياسيون وعامة الشعب خلف القضبان في السجون التركية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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