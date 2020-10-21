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معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
في ذكرى الانتفاضة الشعبية.. آلاف العراقيين يحتجون ضد الفساد بساحة التحرير
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
مدير "صحة بيشة" يصدر عدداً من القرارات الإدارية بالمحافظة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
رابطة العالم الإسلامي تُوقّع اتفاقية لإطلاق متاحف ومعارض السيرة النبوية في إندونيسيا
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
الإيرادات 29.30 مليار ريال.. تفاصيل النتائج المالية لـ"سابك" للربع الثالث
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
في ذكرى الانتفاضة الشعبية.. آلاف العراقيين يحتجون ضد الفساد بساحة التحرير
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 12:58 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
باكو تتهم القوات الأرمينية بقصف منطقتي ترتر وأغدام في أذربيجان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 09:02 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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