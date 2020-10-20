للمرة الأولى منذ ظهور الوباء.. كورونا يصيب 5039 إيرانياً في يوم واحد

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تفشّي الفيروس يرتفع في 12 محافظة بينها طهران

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة خمسة آلاف شخص للمرة الأولى منذ بدء ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي، بحسب ما بينت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، غداة تسجيل حصيلة قياسية في عدد الوفيات.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في مداخلة تلفزيونية، أن الوزارة سجلت 5039 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 539.670.

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 31.034، مع تسجيل 322 وفاة إضافية في الساعات الماضية، وفقاً لـ "فرانس 24".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، أن تفشي فيروس كورونا يشهد ارتفاعا في 12 محافظة من أصل 31، من ضمنها طهران.

وذكر أن تسع محافظات أخرى بلغت مرحلة الإنذار.

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