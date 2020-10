كارداشيان: حذروني من زيارة البيت الأبيض لأن ذلك سيدمر سمعتي

★ ★ ★ ★ ★

قالت كيم كارداشيان، الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، إن الكثير حذروها من زيارة البيت الأبيض عام 2018 لأن ذلك سيدمر سمعتها.

وأكدت النجمة الأمريكية، خلال حوارها في برنامج "My Next Guest Needs No Introduction"، والمقرر عرضه على عبر "Netflix"، أن الكثيرين حذروها من زيارة البيت الأبيض عام 2018 لأن ذلك سيدمر سمعتها، ولكن على الرغم من ذلك لم تردد في التعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إصلاح السجون.

واسترجعت عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، تفاصيل حادث سرقتها المروّع في العاصمة الفرنسية باريس، بعد مرور 3 أعوام على وقوعه، فيما كانت تفكر بشقيقتها كورتني وما الذي يمكن أن يصيبها إذا عادت إلى الفندق ووجدتها ميتة فتلك الصدمة سترافقها مدى الحياة".

هذا وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر 2017، عندما تنكّر خمسة رجال مسلحين في ثياب الشرطة الفرنسية، وأجبروا حارس العقار الذي تقيم به كيم كارداشيان أثناء تواجدها لحضور أسبوع الموضة في باريس، أن يفتح الشقة الخاصة بها، ودخل رجلين منهم إلى المنزل وأخذوا مجوهراتها، بحسب ما ذكر موقع CNN.

وكانت كارداشيان احتُجزت في الحمام، فيما كان يسرق الرجلين المسلحين اثنين من الهواتف المحمولة، ومجوهرات تقدّر قيمتها بملايين الدولارات، ومنها خاتم يقدّر ثمنه بـ 4.5 ملايين دولار، بالإضافة إلى علبة مجوهرات كاملة تحتوي على متعلّقات ثمينة تقدّر بـ 6 ملايين دولار.