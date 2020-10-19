طفل يفارق الحياة بنوبة قلبية رعبًا من "مومو"

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تحدي لوحظ انتشاره مؤخراً في جنوب إيران

ذكرت تقارير إعلامية إيرانية، أن طفلاً توفي نتيجة إصابته بنوبة قلبية، خوفًا من "تحدي مومو"، الذي لوحظ انتشاره مؤخراً في محافظات جنوب إيران.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، أن تلميذًا في الحادية عشرة من عمره، من مدينة الأحواز بإقليم خوزستان، لقي حتفه تحت تأثير "تحدي مومو".

وأشار موقع "عصر إيران"، إلى أن الطفل توفي جراء نوبة قلبية، بعد خروجه من المنزل، بعد إصابته بتوتر ورعب شديدين.

وقالت شرطة الإقليم، إنها لم تتلق أي شكوى بشأن وجود ضحايا لتحدي "مومو" في مدينة الأهواز.

وكانت الشرطة الإيرانية، حذرت الأهالي الأسبوع الماضي، من التعامل أو الرد على "تحدي مومو" الذي ظهر مؤخراً عبر تطبيق "واتساب" في عدة محافظات جنوبية.

ودعت الشرطة الأهل إلى منع أطفالهم من التفاعل مع هذا التحدي، لما يشكله من خطر كبير على حياتهم.

وكان التحدي أثار الجدل عام 2018، بسبب الشكل المرعب لبطلة اللعبة، ذات الشعر الأسود والعيون الجاحظة والتي تسبب الرعب للملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ "تحدي مومو" الذي يشبه إلى حد بعيد تحدي "الحوت الأزرق"، عبر تطبيق "واتساب". ويواجه المستخدمون تحدياً للاتصال بـ"مومو" (Momo)، عن طريق إرسال رسائل إلى رقم غير معروف، ويصطدم الأطفال الذين يتواصلون مع الرقم، بصور مخيفة ورسائل تهديد ويشجعهم التحدي على القيام بأعمال عنف تنتهي بالانتحار.