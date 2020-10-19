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الهند تأسر جندياً صينياً ضل طريقه عبر الحدود.. وبكين تلتزم الصمت

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الهند تأسر جندياً صينياً ضل طريقه عبر الحدود.. وبكين تلتزم الصمت الهند تأسر جندياً صينياً ضل طريقه عبر الحدود.. وبكين تلتزم الصمت
سيعاد بعد استكمال الإجراءات

الهند تأسر جندياً صينياً ضل طريقه عبر الحدود.. وبكين تلتزم الصمت

أعلن الجيش الهندي اليوم (الاثنين)، أنه أسر جنديًا صينيًا، بعد أن ضل طريقه عبر الحدود المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا الغربية، حيث حشد البلدان آلاف الجنود بعد اشتباك دامي في يونيو (حزيران).

وذكر الجيش الهندي في بيان أوردته "رويترز" أنه قبض على جندي من جيش التحرير الشعبي في منطقة ديمشوك بشرق لاداخ، وسيعاد بعد استكمال الإجراءات.

وأضاف أن جندي جيش التحرير الشعبي حصل على مساعدة طبية بما في ذلك الأكسجين والطعام والملابس الدافئة لحمايته من تقلبات الارتفاع الشديد والظروف المناخية القاسية.

ولم يصدر تعليق فوري من الصين على أسر جنديها، لكن رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" المدعومة من الدولة، أشار في تغريدة على "تويتر" إلى أن الأمر جرى حله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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