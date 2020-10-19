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نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث

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نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث
حققت مبيعات التجزئة نموًّا أسرع من المتوقع في سبتمبر

نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن ثاني أكبر في العالم، حقق نموًّا أقل بقليل من التوقعات في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر، محذرًا من الضبابية المقبلة، في وقت لا تزال فيه البيئة الدولية معقدة.

وحققت مبيعات التجزئة نموًّا أسرع من المتوقع في سبتمبر بنسبة 3.3%، مقارنة بـ0.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي؛ لكن النسبة لا تزال أقل من نمو الإنتاج الصناعي، الذي كان أفضل من المتوقع؛ إذ زاد بنسبة 6.9% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

وتراجع معدل البطالة في المدن بنسبة 5.4% في سبتمبر، رغم أن نمو أصول الاستثمار الثابتة كان إيجابيًّا لأول مرة في 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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