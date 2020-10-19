على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز.. 739 ألف ريال حصيلة اليوم الثامن لمزاد الصقور

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ما يؤكد الوتيرة التصاعدية للمزاد والاهتمام الكبير الذي بات يحظى به من قِبَل الصقارة

بيع 9 صقور بمبلغ 739 ألف ريال في اليوم الثامن لمزاد الصقور الأول، الذي يقيمه نادي الصقور السعودي على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل.

وشهد طرح أكبر عدد من الصقور يتم المزايدة عليها في يوم واحد؛ مما يؤكد الوتيرة التصاعدية للمزاد والاهتمام الكبير الذي بات يحظى به من قِبَل الصقارة والطواريح ومحبي هذا التراث الأصيل.

وجاءت المنافسة على البطاقة الأولى شاهين فرخ طرح الرايس للطاروح أسامة زيد الحربي، عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 وربع إنش، ووزنه 920 جرامًا، وكان من نصيب عبدالرحمن بن يوسف الجهني الذي دفع فيه 75 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على شاهين قرناس طرح قيال للطاروح عبدالله إبراهيم الطريفي، وعبدالرحمن منديل الشمري، عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 14 ونصف إنش، ووزنه 948 جرامًا، واشتراه ناصر فالح العدواني بمبلغ 31 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالث على شاهين فرخ طرح الجميعات القنفذة للطاروح أحمد حسين الناشري، عرضه 15 وربع إنش راهي، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 1028 جرامًا وكان من نصيب عبدالرحمن بن يوسف الجهني بعد أن دفع 85 ألف ريال.

البطاقة الرابعة للمزاد كانت على شاهين فرخ طرح ظهرة الفاو حفر الباطن للطاروحين عبيد نايف الدعجاني وخالد نايف الدعجاني، عرضه 15 إنش راهي، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 990 جرامًا واشتراه عبدالمحسن بن حمد العجمي بمبلغ 75 ألف ريال.

ومن طرح طريف كانت المنافسة على شاهين فرخ للطاروحين دحام الحميدي مطلب العازمي وأحمد عطاالله فريح الشراري، عرضه 16 وربع إنش، وطوله 15 وربع إنش، ووزنه 1030 جرامًا، وظفر بها المشتري بندر شايم العنزي مقابل 160 ألف ريال.

وشهدت المنافسة السادسة المزايدة على ثاني شاهين قرناس لهذا اليوم طرح مجيرمة للطاروح عبدالرازق رزق الله الحسناني، عرضه 15 ونص إنش راهي، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 1010 جرامات، وبيع لناصر فالح العدواني مقابل 45 ألف ريال.

فيما كانت البطاقة السابعة لشاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروح ثامر عبدالله الدعجاني عرضه 15 إنشًا، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 920 جرامًا، واشتراه عاصم علي أبو العلا مقابل 56 ألف ريال.

وجاءت المنافسة على البطاقة الثامنة "شاهين فرخ" طرح الأحساء للطاروحين راكان سعود الزعبي وعبدالله فهد الزعبي، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 970 جرامًا، وكان من نصيب عامر بن غانم العجمي مقابل 100 ألف ريال.

وكان ختام المزاد المثير على شاهين فرخ طرح النقيرة للطاروحين أحمد ثامر العازمي ومشعل محمد العازمي، عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15.5 إنش، ووزنه 920 جرامًا وكان من نصيب بندر شايم العنزي مقابل 112 ألف ريال.مهرجان الملك عبدالعزيز