"التدريب التربوي" تعلن فتح باب التسجيل للبرامج الصباحية للفصل الدراسي الأول 1442هـ

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عن بُعد.. أكد الغنام أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من أهدافها في صقل المهارات

أعلنت إدارة التدريب التربوي، فتح باب التسجيل لبرامجها الصباحية للتدريب عن بُعد خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ؛ علمًا بأن التسجيل إلكتروني لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق البوابة التعليمية للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أهمية مثل هذه الدورات في صقل مهارات شاغلي الوظائف التعليمية، بما يخدم المجتمع التعليمي عامة، والطلاب خاصة، من خلال دورات متخصصة في عدد من المجالات.

ونوّه الغنام بدور المعلمين والمعلمات في المدارس، وما يحظون به من تدريب في تخصصاتهم، وأخرى في تطوير الذات ومهارات الحاسب الآلي والإعلام وشتى العلوم، وحرصهم على تنويع مصادر معارفهم والارتقاء بثقافتهم.

وأهاب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالمدربين والمتدربين، الالتزام بحضور البرامج، وتحقيق الاستفادة القصوى من أهدافها.

وأشار إلى أن "تعليم الرياض" لم تألُ جهدًا كل عام في دعم برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المجالات كافة، والإعلان عما يناسبهم من تأهيل وتدريب.