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شاهد.. "مدني الرياض" يخمد حريقاً بأحد مصانع الصناعية الثانية ونسبة السيطرة 90 %

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قال: قامت فرق التدخل في المواد الخطرة بأعمال العزل والتطهير للمواد الأولية

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باشر "مدني الرياض" حريقاً في أحد المصانع بالصناعية الثانية، وقامت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بمباشرة أعمال العزل والتطهير للمواد الأولية المستخدمة في المصنع، مع استمرار عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات حتى الآن، ولله الحمد.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: وقف مدير عام الدفاع المدني ميدانياً على جهود إخماد حريق مصنع في الصناعية الثانية بمدينة الرياض ونسبة السيطرة بلغت ٩٠ % دون إصابات، ولله الحمد، حتى الآن.

شاهد..

شاهد..

الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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