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"إرادة تبوك" يحتفل بتخريج 14 مستفيدًا من برنامج منتصف الطريق

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أتموا جميع المراحل العلاجية والتأهيلية والتدريبية

احتفل مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك، صباح اليوم الأحد، بقاعة التدريب، بتخريج 14 مستفيدًا من الدفعة الأولى لبرنامج منزل منتصف الطريق ممن أتمّوا جميع المراحل العلاجية والتأهيلية والتدريبية ليصبحوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.

جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي، ومدير مكافحة المخدرات العميد محمد العماري، ومدير مكافحة المخدرات بالقوات المسلحة العميد ركن إبراهيم البازعي.

ومن سجون منطقة تبوك: المقدم بخيت الدوسري، والمدير التنفيذي لشركة قويم فيصل المطوع، ومن شركة أوقاف العرادي الداعمة للبرنامج علي الشرعبي.

‎وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي: إن مدة البرنامج للمستفيدين منزل منتصف الطريق، تسعة أشهر تتخللها مراحل عدة؛ كل مرحلة تمثل ثلاثة أشهر، عبارة عن: المرحلة الأولى: الاستبصار، وهو التعرف على المشكلة واكتشاف الذات وتطبيق الخطوات الأولى من الخطوات الإثنى عشر، والعلاج المعرفي السلوكي، واجتماعات المجتمع العلاجي.

‎أضاف أن المرحلة الثانية تعديل الوضع ومدته ثلاثة أشهر، يتم فيها تكثيف الزيارات الأسرية وإعطاء الإذن للمستفيد من البرنامج بمراجعة الدوائر الحكومية لإنهاء بعض الإجراءات التي يحتاجها بنفسه. كما يخضع المستفيد لجلسات من الوقاية من الانتكاسة ومراحل التغيير.

ولفت الدكتور "الغامدي" إلى أن المرحلة الثالثة "الاندماج"، وتعني اندماج المستفيد الفعلي مع أسرته والمجتمع وتنسيق أو تمهيد العودة إلى عمله السابق، إن وجد، أو البحث عن وظيفة وتشجيعه وتأهيله للاعتماد على نفسه للعودة إلى الحياة الطبيعية.

‎من جانبه أوضح أخصائي أول نفسي مدير الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق، يحيى محمد الحائر؛ أن المستفيد من البرنامج ستتم متابعته بعد انتهاء البرنامج بشكل دوري.

وقال: إن البرنامج لم يتوقف خلال جائحة كورونا؛ حيث جرى عمل خطة علاجية للمستفيدين خلال الجائحة، وإخراجهم لمنازلهم والتواصل والمتابعة للجلسات العلاجية والتأهيلية من خلال برامج التواصل الاجتماعي "أون لاين"، وبفضل من الله عادوا جميعًا إلى البرنامج داخل منزل منتصف الطريق.

‎وأشار أخصائي أول نفسي الحائر إلى أن السعة السريرية لقسم منتصف الطريق 45 سريرًا.

‎واختتم الحفل بتسليم الشهادات للخريجين وتسليم الدروع التذكارية للمساهمين من الدوائر الحكومية والشركات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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