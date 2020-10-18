أخبار عاجلة

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية -
الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك -
اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا" -
فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة -
مع قدوم فصل الشتاء.. كيف نفرق بين الإنفلونزا وكورونا؟ -
تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا -
لمواجهة تفشى كورونا .. "سلوفاكيا" تفرض قيودًا صارمة على التجول مع إغلاق جزئي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سويسرا تشدد القيود لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"

Print
سويسرا تشدد القيود لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا" سويسرا تشدد القيود لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"
حظر التجمعات العامة وارتداء الأقنعة

سويسرا تشدد القيود لمواجهة الموجة الثانية من

أعلنت سويسرا، اليوم (الأحد)، قيودًا أكثر صرامة للتصدي للموجة الثانية من ، الذي يضرب البلاد، بما في ذلك الالتزام على مستوى البلاد بارتداء الأقنعة، وحظر التجمعات العامة على نطاق واسع.

وذكرت عقب اجتماع استثنائي، أنها ستحظر التجمعات التي تضم أكثر من 15 شخصًا في الأماكن العامة اعتبارًا من غد، ويجب ارتداء الأقنعة في جميع الأماكن العامة الداخلية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنه جرى تمديد أمر ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، ليشمل محطات القطارات والمطارات ومحطات الحافلات والترام، لتحل محل مجموعة من اللوائح المطبقة في مختلف مناطق سويسرا.

وأشارت الحكومة إلى أن الالتزام بارتداء القناع سينطبق أيضًا على المتاجر والبنوك والكنائس ودور السينما، أوصت المواطنين بالعمل من المنزل إذا استطاعوا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا

العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا

جالي فيروس كورونا الضعيف.. كمامة قليلة تمنع بلاوى كثيرة

جالي فيروس كورونا الضعيف.. كمامة قليلة تمنع بلاوى كثيرة

الجزائر تسجّل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

الجزائر تسجّل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

الجزائر تسجّل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

الجزائر تسجّل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

شبكة عيون الإخبارية