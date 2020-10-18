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تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي

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تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي
بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا

تدهور صحة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي

نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم من بيته في أريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن عريقات قبل أسبوعين أنه يعاني من "أعراض صعبة" جراء إصابته بالفيروس بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن "نقص مناعتي نتيجة غرس الرئة".

ووفق " اليوم" سبق لكبير المفاوضين الفلسطينيين في مسار أوسلو مع إسرائيل أن تعرض لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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