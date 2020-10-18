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اصطحاب رجل في سيارة ينتهي بقتل السائق.. والجاني بعمر 3 سنوات

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اصطحاب رجل في سيارة ينتهي بقتل السائق.. والجاني بعمر 3 سنوات اصطحاب رجل في سيارة ينتهي بقتل السائق.. والجاني بعمر 3 سنوات
انتبهوا لأطفالكم

اصطحاب رجل في سيارة ينتهي بقتل السائق.. والجاني بعمر 3 سنوات

لو عرف قائد هذه السيارة أن اصطحاب رجل سينتهي بمقتل السائق، ربما لم يصطحبه، ولكن هذا ما حدث على يد طفلة السائق بعمر 3 سنوات، في ولاية تينيسي الأمريكية.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قتلت طفلة أمريكية تبلغ من العمر 3 سنوات، والدها بإطلاق رصاصة قاتلة على رأسه؛ لكن بكل تأكيد لم يكن الأمر متعمدًا.

وذكرت "فوكس" الأمريكية، الأحد، أن الحادثة وقعت في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، الأربعاء الماضي.

وأضافت أن الطفلة كانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارة والدها، وهناك كانت تلهو بسلاح ناري، وفجأة انطلق العيار الناري صوب الوالد، الذي وجدته الشرطة مضرجًا بدمائه على مقعد القيادة.

وقالت شرطة الولاية إنها ألقت القبض على رجل كان في السيارة حينها، ووجّهت إليه تهمتي القتل الخطأ وحيازة سلاح ناري غير شرعي.

غادرت الأم وتركت الولدين يلعبان.. ثم وقعت "الجريمة المروعة".

وحسب تقرير إعلامية محلية؛ فإن الأب المقتول، جيروم سميث، وامرأة أخرى كانت معه في السيارة، اصطحبا معهما رجلًا من أجل إيصاله إلى منزل، وجلس الرجل في المقعد الخلفي إلى جانب الطفلة.

وما كان من هذا الرجل إلا أن أعطى مسدسه للطفلة من أجل أن تلهو به؛ ليتحول الأمر إلى كارثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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