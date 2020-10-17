أخبار عاجلة

تحت شعار التأثير المضاعف انطلاق #منتدى_مسك_العالمي في نسخته الخامسة لتحفيز الشباب في العالم #MGF2020 -
المنافسة بين المدربين على أشدها .. انتظروا المرحلة قبل الأخيرة من الصوت وبس في #MBCTheVoiceSenior -
هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل -
كريزو تعزّز حضورها في المغرب من خلال أبتكس -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء -
"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر -
بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني -
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لبنان.. حزب "عون" يرفض تأييد "الحريري" لتشكيل

Print
لبنان.. حزب "عون" يرفض تأييد "الحريري" لتشكيل الحكومة لبنان.. حزب "عون" يرفض تأييد "الحريري" لتشكيل
أشار إلى أن تأجيل مشاورات تسمية الرئيس لن تغير موقفه

لبنان.. حزب

أعلن حزب التيار الوطني الحر، اليوم (السبت)، أنه لن يؤيد ترشيح رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لقيادة حكومة، لمواجهة أزمة اقتصادية عميقة مما يعقد جهود الاتفاق على رئيس وزراء جديد.

وذكر الحزب الذي يتزعمه جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه "لا يمكنه دعم شخصية سياسية مثل الحريري؛ لأن اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى حكومة إصلاحية تتألف من متخصصين".

وأضاف الحزب في بيان أوردته "رويترز"، أن "المجلس السياسي للحزب قرر بالإجماع عدم ترشيح الحريري لقيادة ، وأن تأجيل مشاورات تسمية رئيس الحكومة لأسبوع لن يدفع بالحزب إلى إعادة النظر في موقفه".

وكان "الحريري"، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قد أعرب عن استعداده لقيادة حكومة لتنفيذ الإصلاحات، التي اقترحتها فرنسا كوسيلة لإطلاق المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها، لكنه لم يحصل على دعم الحزبين المسيحيين الرئيسيين - التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

شبكة عيون الإخبارية