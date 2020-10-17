أخبار عاجلة

تحت شعار التأثير المضاعف انطلاق #منتدى_مسك_العالمي في نسخته الخامسة لتحفيز الشباب في العالم #MGF2020 -
المنافسة بين المدربين على أشدها .. انتظروا المرحلة قبل الأخيرة من الصوت وبس في #MBCTheVoiceSenior -
هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل -
كريزو تعزّز حضورها في المغرب من خلال أبتكس -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء -
"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر -
بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني -
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة

Print
الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة
طبقاً لوكالة "نوفوستي" الرسمية

الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث اليوم السبت، هاتفيًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مسألة مكافحة المستجد، حسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كيف يمكن للنوم أن يحمينا من فيروس كورونا؟

كيف يمكن للنوم أن يحمينا من فيروس كورونا؟

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية