الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

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طبقاً لوكالة "نوفوستي" الرسمية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث اليوم السبت، هاتفيًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مسألة مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية.

