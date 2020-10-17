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تحت شعار التأثير المضاعف انطلاق #منتدى_مسك_العالمي في نسخته الخامسة لتحفيز الشباب في العالم #MGF2020
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 09:00 صباحاً
المنافسة بين المدربين على أشدها .. انتظروا المرحلة قبل الأخيرة من الصوت وبس في #MBCTheVoiceSenior
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 09:00 صباحاً
هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:59 صباحاً
كريزو تعزّز حضورها في المغرب من خلال أبتكس
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:47 صباحاً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:38 صباحاً
ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:38 صباحاً
"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:38 صباحاً
بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:38 صباحاً
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:18 صباحاً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 08:18 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
12 قتيلا بقصف صاروخي أرميني على مدينة كنجة الأذربيجانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 17 أكتوبر 2020 03:25 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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