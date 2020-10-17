أخبار عاجلة

تحت شعار التأثير المضاعف انطلاق #منتدى_مسك_العالمي في نسخته الخامسة لتحفيز الشباب في العالم #MGF2020 -
المنافسة بين المدربين على أشدها .. انتظروا المرحلة قبل الأخيرة من الصوت وبس في #MBCTheVoiceSenior -
هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل -
كريزو تعزّز حضورها في المغرب من خلال أبتكس -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء -
"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر -
بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني -
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

12 قتيلا بقصف صاروخي أرميني على مدينة كنجة الأذربيجانية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ارتفاع عدد وفيات كورونا بمصر إلى 6 آلاف حالة والإصابات إلى مئة ألف

ارتفاع عدد وفيات كورونا بمصر إلى 6 آلاف حالة والإصابات إلى مئة ألف

ملك الأردن عبد الله الثاني يستقبل وزير خارجية الكويت

ملك الأردن عبد الله الثاني يستقبل وزير خارجية الكويت

التصويت المبكر.. الغلبة لترامب أم بايدن؟

التصويت المبكر.. الغلبة لترامب أم بايدن؟

الكاظمي يدعو باريس لدعم برنامج حكومته

الكاظمي يدعو باريس لدعم برنامج حكومته

شبكة عيون الإخبارية