أخبار عاجلة

تحت شعار التأثير المضاعف انطلاق #منتدى_مسك_العالمي في نسخته الخامسة لتحفيز الشباب في العالم #MGF2020 -
المنافسة بين المدربين على أشدها .. انتظروا المرحلة قبل الأخيرة من الصوت وبس في #MBCTheVoiceSenior -
هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل -
كريزو تعزّز حضورها في المغرب من خلال أبتكس -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء -
"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر -
بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني -
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحج" تقيم ندوة العمرة حول "تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات"

Print
تقام ظهر يوم الاثنين القادم.. بحضور متحدثين من عدة جهات

أعلنت وزارة الحج العمرة عن إقامة ندوة العمرة بعنوان "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات، والتي ستنقل افتراضياً على "تويتر الوزارة ١:٣٠ ظهر يوم الاثنين ٢ ربيع الاول ١٤٤٢.

يأتي ذلك سعياً لإنفاذ التوجيهات الكريمة بالسماح بالعمرة والزيارة تدريجياً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ويدير الندوة الإعلامي خالد المطرفي، بحضور المتحدثين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام

وتشمل محاور الندوة التحدث عن جهود المملكة العربية في تسهيل إجراءات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، العمرة والاحترازات الوقائية من ، الخطط المستقبلية لاستقبال المسلمين لأداء العمرة.

كما تركز على نجاح المملكة العربية السعودية في التنظيمات الميدانية العملية استقبال المعتمرين والمصلين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

"الحصيني" يكشف تأثيرات منخفض يتمركز بالمتوسط وقد تمتد آثاره إلى شمال السعودية

شبكة عيون الإخبارية