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4785 شريحة و40 جوالاً و10 قارئٍ بصمة.. وسقطت عصابة شرائح الاتصال

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4785 شريحة و40 جوالاً و10 قارئٍ بصمة.. وسقطت عصابة شرائح الاتصال 4785 شريحة و40 جوالاً و10 قارئٍ بصمة.. وسقطت عصابة شرائح الاتصال
شرطة الرياض: بحوزتهم مجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات مجهولين

4785 شريحة و40 جوالاً و10 قارئٍ بصمة.. وسقطت عصابة شرائح الاتصال

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر؛ لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم مقر عملهم في أحد المحلات التجارية بوسط مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جريمتهم.

وقال "الكريديس": ضبط بحوزتهم (4785) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و(40) جهاز جوال و(10) أجهزة قارئٍ للبصمة، ومجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، بالإضافة إلى مبلغ (17.750) ريالاً.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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