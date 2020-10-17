أطرافها ليفربول وبرشلونة وريال مدريد.. مواجهات ساخنة بالدوريات الأوروبية اليوم

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مواجهة عربية في دوري أبطال أفريقيا بين "الأهلي والوداد" وصدام بين قطبي ميلان

تقام العديد من المباريات في مختلف ملاعب كرة القدم العالمية، مساء اليوم السبت، في مقدمتها لقاء ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي و"موقعة الوداد والأهلي"، في دوري أبطال إفريقيا، وقمة "إنتر ميلان وميلان"، في الدوري الإيطالي.

وحسب توقيت مكة المكرمة يقام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي المصري في الساعة 22:00.

الدوري الإنجليزي

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي "إيفرتون" و"ليفربول" في الساعة 14:30، بينما يلتقي "تشيلسي" و"ساوثهامبتون" في الساعة 17:00، ثم يتواجه "مانشستر سيتي" و"أرسنال" في الساعة 19:30، بينما يلتقي "نيوكاسل يونايتد" و"مانشستر يونايتد" في الساعة 22:00.

الدوري الإسباني

وفي الدوري الإسباني يواجه "سيلتا فيغو"، "أتلتيكو مدريد" في الساعة 17:00، ويلتقي "ريال مدريد" مع "قاديش" في الساعة 19:30، ويواجه "خيتافي"، "برشلونة" في الساعة 22:00.

الدوري الإيطالي

أمّا في الدوري الإيطالي فتقام مباراة "نابولي" و"أتالانتا" في الساعة 16:00، ويواجه "إنتر ميلان"، "ميلان" في الساعة 19:00، بينما يلتقي "كروتوني" و"يوفنتوس" في الساعة 21:45.

الدوري الألماني

وبالنسبة للدوري الألماني يلتقي "هوفنهايم"، "بوروسيا دورتموند" في الساعة 16:30، وتقام مباراة "أرمينيا بيليفيلد" و"بايرن ميونيخ" في الساعة 19:30.