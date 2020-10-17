غرّمت 37 منشأة.. أمانة "الشمالية" وبلدياتها تنفّذ 2067 جولة رقابية

★ ★ ★ ★ ★

على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم للتأكّد من سلامة الغذاء

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها، 2067 جولة رقابية خلال الشهر الماضي، على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم؛ للتأكّد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام، ثامر بن خلف القاران؛ إنّ الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفّذت أكثر من ألفي جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية.

وأضاف: أسفرت الجولات عن مخالفة 37 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإنذار المنشآت المخالفة.

ودعت الأمانة، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر حسابات خدمات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

أمانة منطقة الحدود الشمالية