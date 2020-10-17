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"المواصفات": 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

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ضمن جهود تقنين الاستهلاك ومواكبة متطلبات السوق وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية

أعلنت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة عن 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، في إطار جهودها لتقنين استهلاك المياه بالمملكة من خلال توفير منتجات مرشدة لاستهلاك المياه ومواكبة متطلبات السوق السعودي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

واستعرضت المواصفات السعودية خلال ورشة عمل نظمتها للمصنعين والمستوردين حول اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه (المحدثة) التي تضمنت التعديلات التالية: تعديل الجدول (أ) في الملحق رقم (1) والخاص بتحديد "معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه"، وأقرت المواصفات السعودية تعديل الحد الأقصى وإضافة الحد الأدنى للاستهلاك لبعض المنتجات، كما تضمنت التعديلات إضافة منتجات منظمات معدل التدفق للمياه لتمكين المستهلك من ترشيد استهلاك المياه دون استبدال خلاط المياه وتحقيق الوفر في المياه مع الحفاظ على كفاءة أداء المنتج. كما تضمنت التعديلات إضافة منتجات صناديق الطرد للمراحيض الشرقية، واشتملت التعديلات أيضاً على تعديل الجدول (ب) في الملحق رقم (1) التدفق الاسمي (Qnom) لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بتعديل الحدود القصوى والدنيا للمنتجات، بالإضافة إلى تعديل معدل كفاءة استهلاك المياه للمراحيض ذات التدفق الثنائي، وإضافة معدلات كفاءة الاستهلاك لكل من صناديق الطرد للمراحيض الشرقية ومنظمات معدل التدفق للمياه.

وأوضحت المواصفات السعودية أن التعديلات اشتملت على تعديل الملحق رقم (2) الخاص بالمواصفات القياسية، بإضافة المواصفة رقم (SASO EN 246) الخاصة بـ"الأدوات الصحية: المواصفات العامة لمنظمات معدل التدفق"، وتحديث رموز التعريفة الجمركية بما يتوافق مع المنصة الإلكترونية للمواصفات السعودية "سابر" والمنصة الإلكترونية للهيئة العامة للجمارك "فسح".

ودعت الهيئة كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.saso.gov.sa

المواصفات والمقاييس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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