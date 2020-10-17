عندي شكوى من عمرو دياب.. "آل الشيخ" يمازح الهضبة محاوراً السفير الصيني

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"تشن وي تشينغ": تفاعل جميل بين رجلين لطيفين.. أفتقد المستشار وموسم الرياض

جمع حوار لطيف على "تويتر" بين رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ والسفير الصيني بالرياض تشن وي تشينغ؛ حيث كانت البداية تغريدة للسفير الذي عبّر عن افتقاده "آل الشيخ"، و"موسم الرياض"، وإعجابه بالتفاعل الجميل بين المستشار والمطرب المصري عمرو دياب.

وقال السفير في تغريدته: "لقد وجدت تفاعلاً جميلاً بين رجلين لطيفين، أفتقد معالي المستشار @Turki_alalshikh و #موسم_الرياض الذي قضيت فيه وقتاً مُمتعاً مُتأملاً جمال الفن السعودي، وفناني المفضل @amrdiab أحب أغانيه كثيراً حتى إن أغنية #وحشتيني صارت نغمة جوّالي".

وبعدها تفاعل "آل الشيخ"؛ مع التغريدة، قائلاً: "شكراً معالي السفير من ذوق معاليكم وأهلاً وسهلاً فيك في بلدك الثاني.. بس أنا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنة بيصغر في السن"؛ وذلك في ممازحة للفنان عمرو دياب؛ الملقب بـ "الهضبة".

تركي آل الشيخ