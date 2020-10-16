أخبار عاجلة

وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض -
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً -
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء -
نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء -
فرنسا .. أكثر من ألفي مريض بكورونا في فرنسا في العناية الفائقة -
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي

Print
الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي
بعقد يمتد لمدة موسمين

الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي

ظفرت إدارة نادي الرائد بخدمات اللاعب المغربي كريم البركاوي، مهاجم حسنية أغادير، بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد إعلان نادي الحسنية إنهاء الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب.
وكتب الموقع الرسمي لنادي حسنية أغادير، الجمعة: "توصل نادي حسنية أكادير إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب كريم البركاوي إلى نادي الرائد السعودي لمدة موسمين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"

وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +"

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

شبكة عيون الإخبارية